Juro que a Casa Branca escolheu difamar-me

Faz esta sexta-feira um mês que James Comey foi despedido por Donald Trump. Quando o Presidente tomou a decisão de o afastar da direção do FBI, alegou que Comey pôs em causa a reputação da agência federal. Isso deixou o despedido “confuso” e “preocupado”, como ele próprio declarou esta tarde à comissão de serviços de informação — a cargo de uma das atuais investigações à ingerência russa nas eleições americanas e às suspeitas de conluio entre a equipa do Presidente e operacionais e diplomatas russos. “A administração escolheu difamar-me, e pior ainda, difamar o FBI quando disse que a organização estava em desordem, que era mal chefiada e que os funcionários perderam a confiança no seu líder. Isso são mentiras, pura e simplesmente.”

Antes de chegar ao edifício Hart do Senado, já se conheciam os contornos do que aconteceu até ser afastado. Foi despedido dias depois de ter pedido mais fundos ao Departamento de Justiça para acelerar um dos inquéritos do FBI ao caso Trump-Rússia — centrado no ex-diretor do Conselho de Segurança Nacional Michael Flynn, que foi forçado a demitir-se em fevereiro por causa de contactos potencialmente ilegais com o embaixador russo em Washington.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)