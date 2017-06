António Mexia faltou à conferência Bilderberg

A notícia apareceu no final de maio e início de junho por todo o lado: este ano, três portugueses iam participar no encontro anual do grupo Bilderberg, Durão Barroso, José Luís Arnaut e António Mexia. O ex-presidente da Comissão Europeia, agora “chairman” do Goldman Sachs Internacional, e o seu antigo ministro adjunto e sócio do escritório de advogados Rui Pena & Arnaut marcaram presença em Chantilly, no Estado norte-americano da Virgínia, mas o presidente da EDP não apareceu.

António Mexia constava da lista dos 130 convidados a participar na 65.º conferência Bilderberg que foi divulgada a 1 de junho, dia em que começou uma das reuniões mais secretas do mundo e que todos os anos junta uma centena de personalidades de diversos países, figuras influentes que vão desde governantes, empresários e gestores a diretores de serviços secretos, as quais se comprometem a nunca comentar o que se passa nos encontros desta espécie de clube fundado em 1954.

