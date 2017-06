Lisboa aprova transferência de 15 milhões para Carris

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou ontem a transferência de 15 milhões de euros para a Carris. Mais de metade deste valor vem das receitas de estaciomento da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). O restante é suportado por receitas camarárias com multas (nomeadamente, de excesso de velocidade em zonas com radares) e com o Imposto Único de Circulação. As receitas anuais da EMEL rondam os 31 milhões de euros.

Na votação, PSD, CDS, PCP, PEV e Os Verdes votaram contra enquanto o BE absteve-se.

