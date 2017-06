Como o Santander chegou a rei da banca em Portugal

O anúncio é inédito e foi recebido de forma tranquila. Foi a primeira decisão do género envolvendo um banco europeu. As autoridades europeias aprovaram a resolução do Banco Popular, o sexto maior banco em Espanha, e a sua venda ao Santander, o líder no mercado espanhol, por um euro. A decisão, ao abrigo das regras da União Europeia para recuperação e a resolução bancárias, foi recebida nos mercados com tranquilidade. Em Portugal, a integração do Banco Popular colocou o Santander na posição de maior banco privado em ativos. Um marco histórico para o Santander Totta e para o setor da banca portuguesa.

“O Banco Santander Totta passa a deter uma quota de mercado de cerca de 17%, tornando-se no maior banco privado português em termos de ativos e de crédito e um dos maiores em termos de recursos”, refere o banco num comunicado emitido esta quarta-feira.

