A oitava maravilha do mundo visitou Lisboa

Fruto de um investimento de 900 milhões de euros, dos quais 100 milhões se destinaram apenas às instalações utilizadas pelo Cirque du Soleil, o “Meraviglia” foi apresentado como “a oitava maravilha do mundo” .

O principal trunfo deste navio é o famoso Cirque du Soleil, que oferece dois espectáculos por noite, seis noites por semana, com apresentações originais do líder mundial em entretenimento artístico ao vivo. Graças à parceria exclusiva entre o Cirque du Soleil at Sea com a MSC Cruzeiros, os passageiros poderão não só desfrutar da arte circense como saborear ao mesmo tempo uma experiência de gastronomia requintada no Carousel Lounge, que fica no mesmo espaço.

