Como Portugal pode perder eurodeputados apesar de haver mais lugares vagos

A Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu tem de apresentar até ao princípio de julho um relatório sobre a redistribuição de lugares do Parlamento Europeu (PE), que a questão do Brexit tornou ainda mais premente. E, embora a votação, depois das emendas, só tenha lugar lá para o final do ano, os eurodeputados portugueses de todos os partidos estão já a trabalhar para que Portugal não venha a perder nenhum deputado.

“É um objetivo de todos, mas não está adquirido que o resultado seja esse, será uma luta difícil”, afirmou esta terça-feira na Comissão de Assuntos Europeus o eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira, que está encarregue de elaborar o referido relatório, em conjunto com a presidência da Comissão de Assuntos Constitucionais. O eurodeputado veio precisamente à Assembleia da República dar conta do problema.

