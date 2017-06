Repete comigo: eu programo, tu programas, todos programam

Parece estar-lhes no sangue: qualquer criança de dez anos consegue usar um computador, um tablet ou um smartphone sem que alguém os tenha ensinado. “Muitas vezes as pessoas sentem que os jovens hoje em dia fazem muitas coisas com tecnologia.

Todos nós já ouvimos referirem-se aos jovens como nativos digitais”, dizia Mitchel Resnick, um cientistas computacional de uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos, o MIT (Massachusetts Institute of Technology), durante uma conferência TED Talk dada há alguns anos sobre este assunto. “Mas eu não acredito na ideia generalizada de que as crianças hoje em dia são nativos digitais, como se pelo facto de nascerem no meio da tecnologia aprendessem instintivamente a dominá-la.”

