O que os Açores já fizeram e o que lhes falta fazer, segundo Marcelo, o otimista

Da beleza natural ao crescimento económico, da gastronomia às finanças públicas, Marcelo Rebelo de Sousa tem repetido elogios aos Açores desde que aterrou no arquipélago na passada quinta-feira. "Muito haverá, no entanto, ainda a fazer", afirmou esta segunda-feira, na sessão solene do Dia da Região Autónoma dos Açores, no parlamento regional na Horta, ilha do Faial, ilustrando o lado do que ainda está por resolver.

O crescimento de 2% do PIB em 2016, o controlo das finanças públicas e o combate ao desemprego, com a diminuição da taxa para 9,3%, são o "muito que já se fez e que está agora a ser feito" no arquipélago. Contudo, segundo Marcelo, o que "ainda há a fazer" surge sobretudo no "plano social, através de atuação constante, incisiva e inclusiva", olhando para os mais pobres, elevando os níveis educativos e promovendo o nível de qualificação científica e tecnológica. Sobretudo nos Açores, que são o território mais pobre do país.

