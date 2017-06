Nem Londres nem a campanha eleitoral regressaram exatamente ao normal

Nem a cidade de Londres nem a campanha para as eleições gerais na próxima quinta-feira regressaram exatamente ao normal após o ataque de sábado, em que três homens mataram sete pessoas e feriram 48, por atropelamento e golpes de faca, na London Bridge e no Borough Market.

Quando voltaram ao trabalho, esta segunda-feira, os londrinos depararam-se com medidas de segurança que não tinham sido tomadas depois de um atentado em tudo semelhante, na ponte de Westminster, há apenas dois meses e meio. A ponte fora aberta um dia após um extremista islâmico também nela ter atropelado várias pessoas e esfaqueado um polícia à entrada do Parlamento. Nada impedia, então, que algo do mesmo género voltasse a acontecer.

