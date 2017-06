Afinal, o que vai a Apple lançar esta segunda-feira?

À hora a que foi este Expresso Diário estava a começar na Califórnia a conferência que abre mais uma edição da WWDC - o evento que a Apple destina aos programadores. Escrevemos umas horas antes de Tim Cook e os seus convivas tomarem o palco do World Wide Developer Conference (WWDC) para revelarem aquilo que, apostamos, vai passar por uma nova versão do iOS (o sistema operativo para dispositivos móveis) e do Mac OS (o sistema operativo para computadores). Estes sistemas convergem, com o segundo a herdar cada vez mais funcionalidades do primeiro.

Reforçando que estamos num evento para programadores, a empresa vai mostrar, igualmente, novas versões dos sistemas operativos para o Apple Watch (WatchOS) e para a Apple TV (TVOS). E há várias questões que se colocam: será desta que a Apple TV vai ter suporte para o serviço de vídeo Amazon Prime? (a rivalidade que opõe as duas empresas faz com que a Apple mantenha este dispositivo fechado ao serviço da Amazon); e o relógio vai ter, finalmente, uma loja com personalizações à interface?

