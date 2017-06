Mário Monti: “O caso de Itália é hiperdramatizado no exterior”

O Brexit poderia ter efeitos de contágio em toda a Europa se os governos e as opiniões públicas de outros países seguissem a mesma atitude separatista, o que não aconteceu, bem pelo contrário, diz ao Expresso o ex-primeiro-ministro italiano Mario Monti.

Numa entrevista que é publicada na íntegra este sábado na edição em papel do Expresso, o economista e professor considera que o voto do Reino Unido a favor da saída da União Europeia acabou por funcionar quase como uma “vacina”. Mario Monti esteve em Portugal a convite da Associação de Comércio do Porto para proferir uma palestra sobre Europa.

