Barrigas de aluguer só com autorização de psiquiatra

Os casais que decidirem recorrer a uma gestante estão dependentes de uma autorização de um psiquiatra ou psicólogo que se mostre “favorável à celebração do negócio jurídico”. A medida faz parte da versão preliminar do decreto de regulamentação, a que o Expresso teve acesso. Este documento representa a última etapa antes de a lei entrar em vigor.

Os pedidos - como o Expresso tinha avançado em dezembro na edição impressa - serão feitos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), que solicitará um parecer não vinculativo à Ordem dos Médicos. As decisões terão de ser tomadas num prazo máximo de 60 dias. Se durante o processo surgirem dúvidas, o CNPMA pode pedir “a realização de uma avaliação completa e independente do casal beneficiário e da gestante de substituição, por uma equipa técnica e multidisciplinar, designadamente na área da saúde materna e da saúde mental”, lê-se ainda no texto.

