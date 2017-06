Grupo que detém “Maria” e “Nova Gente” ignora dívidas a trabalhadores no Brasil

O grupo Impala está a ser julgado à revelia no Tribunal de Trabalho do Rio de Janeiro por incumprimento do acordo feito em 2015 com os trabalhadores da sua sucursal no Brasil, aquando do encerramento da empresa, para pagar os vencimentos e outras remunerações que tinha em atraso.

Em causa estarão, segundo as informações recolhidas pelo Expresso, dívidas superiores a 200 mil euros, referentes a ordenados, subsídios de férias, despesas, horas extraordinárias e indemnizações aos nove funcionários que na altura tinham vínculo com a empresa.

