“Um orgulho enorme e um privilégio”. O salvamento de 34 náufragos de um bote em chamas contado pelo piloto do avião

O vídeo do salvamento de 34 migrantes num bote em chamas, este domingo, no Mediterrâneo, já correu mundo. A filmagem foi feita pela tripulação de um C-259 da Força Aérea Portuguesa ao serviço da operação Índalo, da Frontex, a agência da União Europeia responsável pelo controlo das suas fronteiras externas.

Aos comandos da aeronave que descolou pela manhã da Base Aérea de Málaga, sul de Espanha, estava o capitão piloto-aviador Diogo Bento, que se estreou em missões no Mediterrâneo em 2011, ainda como copiloto, na operação Triton, a partir da Sardenha. Haveria de regressar a Itália no ano passado, já como piloto-comandante, e cumprir mais dois destacamentos para a Frontex.

Em entrevista ao Expresso, este oficial da Força Aérea com cerca de 1300 horas de voo no C-295 conta como tudo aconteceu no domingo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)