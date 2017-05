Marcelo nos Açores com bom tempo no canal

A última vez que um Presidente da República fez uma visita oficial aos Açores foi em setembro de 2011. A viagem de Aníbal Cavaco Silva ficou marcada pelo ambiente de tensão com o então presidente do Governo Regional, o socialista Carlos César. Cinco anos depois, os Açores - presidido por outro socialista, Vasco Cordeiro - prepara-se para receber um novo Presidente do centro-direita, mas de braços abertos. O ambiente que se vive é precisamente o oposto.

A então polémica sobre as alterações ao Estatuto Político-Administrativo dos Açores, pedidas por César e que Cavaco entendeu beliscarem os seus poderes enquanto Presidente da República, já é assunto enterrado. E os socialistas, tanto do continente como do arquipélago dos Açores, veem em Marcelo Rebelo de Sousa um amigo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)