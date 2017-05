Alerta na Madeira: “Temos de apoiar essas pessoas, são cidadãos portugueses”

Todos os dias chegam mais alguns. Mulheres com filhos pequenos, idosos à procuram de cuidados médicos e os que conseguem dinheiro para comprar uma passagem. Quantos são, quantos chegaram no último mês à Madeira oriundos da Venezuela, é um número que ninguém tem. Nem o Governo Regional, que, de momento, procura acudir aos que pedem ajuda. Miguel Albuquerque não admite sequer que seja de outro modo.

Só na semana passada desembarcaram no porto do Funchal 190 passageiros oriundos da Venezuela. O bilhete, num cruzeiro de dez dias de mar – o paquete partiu do Panamá –, é mais barato do que uma viagem de avião e permite trazer mais bagagem. Em pouco mais de um mês o número de inscritos com origem na Venezuela no Instituto de Emprego subiu de 700 para mil e, em abril, as despesas com as comparticipações de medicamentos aumentaram meio milhão de euros.

