Caso Selminho. “É estranho que a Câmara descubra agora que é dona dos terrenos”

A revelação que a maior parte do lote de 2260 m2 do terreno na Calçada da Arrábida, junto à monumental ponte da autoria de Edgar Cardoso e inaugurada em 1963, é afinal propriedade da Câmara do Porto e da imobiliária Selminho causou uma “enorme surpresa” a Nuno Carvalhinha, o advogado que representou os antigos donos dos terrenos registados por usucapião no início de 2001.

O jurista justifica a perplexidade por ter diligenciado vários atos junto da Câmara, entre os quais o pedido de um Pedido de Informação Prévia para aferir a capacidade construtiva do terreno, tendo para tal apresentado junto dos serviços não só o registo predial, como a própria planta da propriedade.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)