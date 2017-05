Autárquicas. Candidaturas de listas de independentes levam mais pessoas às urnas

A existência de listas de independentes candidatas a uma eleição é um dos motivos capazes de levar mais cidadãos a irem votar. E porquê? O facto de serem compostas por cidadãos locais leva a que haja maior identificação com os eleitores, mostra um estudo apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e divulgado esta terça-feira na Assembleia da República.

O estudo foi coordenado por Francisco Viega e Linda Viega, investigadores da Universidade do Minho, e analisa o impacto que a lei de limitação de mandatos teve nas finanças locais e na participação eleitoral. E no âmbito desde último ponto, os investigadores procuraram analisar o comportamento dos eleitores, com base numa série de variáveis, entre elas a existência de listas independentes.

