Associação em protesto contra retirada ‘abusiva” de menores aos pais

O protesto quase que passava despercebido para quem passava esta segunda-feira de manhã junto ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa. Mas as cinco mulheres que ali se concentraram, com cartazes e as bocas tapadas por lenços negros, integravam apenas um dos grupos participantes na iniciativa promovida esta segunda-feira pela associação Amarca (Associação e Movimento de Alerta à Retirada de Crianças e Adolescentes), uma forma de “alertar para o aumento alarmante da retirada injustificada de menores aos pais e a sua colocação em Centros de Acolhimento Temporário e em Familias de Acolhimento”.

O protesto realizou-se em vários pontos do país junto a organismos oficiais de norte a sul - Açores incluído - e representou um novo passo, depois do lançamento oficial da Amarca (há cerca de um mês) e da realização de um périplo de reuniões com os diferentes partidos com assento parlamentar, a quem os representantes da associação apresentaram uma série de propostas de intervenção legislativa. A intenção era ter, pelo menos, três casos representados em cada lugar, como Cascais, Almada, Vila Franca de Xira, Viseu, Matosinhos, Peniche e Faro, para que se perceba que este é um problema “com dimensão nacional”.

