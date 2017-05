‘Só sucessos’: a banda sonora da não-euforia socialista

A palavra estava no lema da iniciativa: Sucesso. Na versão completa lia-se “Portugal Melhor – Portugal de Sucesso”. Um mantra que orientou parte significativa dos discursos e intervenções de dirigentes e deputados durante dois dias. Para fazer balanço ao Governo, porque “é indiscutível que já acumulámos sucessos”, como disse o líder parlamentar Carlos César. Para sustentar análises internacionais sobre “qual será o segredo do sucesso comparativo dos socialistas portugueses?”, como questionou o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Mas também para projetar o futuro: porque se o caminho já seguido foi “crítico para ter sucesso nesta governação, este é um caminho que temos de prosseguir”, defendeu o secretário-geral e primeiro ministro António Costa.

Apesar da sucessão de dados económicos positivos para o país nos últimos meses – desde o défice mais baixo da democracia ao maior crescimento trimestral do PIB nos últimos 10 anos, passando pela queda do desemprego para menos de dois dígitos ou pela saída do procedimento por défice excessivo, por exemplo – Costa, os seus ministros e os deputados do PS têm feito questão de manter a serenidade, celebrar de forma contida e sublinhar os muitos desafios que o país ainda tem pela frente. Mas como uma claque suspensa na vontade de gritar “golo!” quando a bola se encaminha lentamente para a baliza, os socialistas vão gerindo equilíbrios. Até porque este sucesso não é um fim em si mesmo. Por enquanto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)