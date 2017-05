Jane Goodall diz que “ainda há esperança” de salvar o Planeta

“Hu hu hu, hu hu, eu sou a Jane” — assim se apresentou Jane Goodall esta quinta-feira na National Geographic Summitt, em Lisboa. O cumprimento que reproduz em todas as conferências ou encontros públicos onde participa foi aprendido com os chimpanzés com os quais viveu na Tanzânia, nas décadas de 60 e 70 do século XX.

Ao fazê-lo, a primatóloga e mensageira da paz da ONU, agora com 83 anos, lembra como os primatas também sabem comunicar e são muito mais parecidos com os humanos do que muitos julgam. Aliás, foi ela a primeira investigadora do comportamento animal a revelar como estes animais criam ferramentas para caçar e se alimentarem: “Foi fascinante observar um chimpanzé a retirar as folhas de um ramo e a usá-lo para apanhar térmitas”, recorda. Mas os chimpanzés não são os seus animais favoritos. “São demasiado parecidos com o homem”, admite.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)