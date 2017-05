Concursos para dirigentes da administração pública são retomados na próxima semana

Quase dois meses depois da entrada em funções da nova direção da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) – presidida por Maria Júlia Neves Murta Ladeira, que iniciou funções a 1 de abril – os concursos para dirigentes da Administração Pública que se encontravam na comissão à espera de abrir vão começar a arrancar.

O Expresso sabe que estão agendadas para a próxima segunda-feira as primeiras reuniões do júri para concursos solicitados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Em causa estão cargos de direção no Instituto da Segurança Social em Lisboa e no Porto e, também, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, tutelados pelo ministro Vieira da Silva.

