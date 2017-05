Relações Madeira/Lisboa: sorrisos escondem jogadas de bastidores

Miguel Albuquerque está fora da Madeira, mas antes de viajar deu luz verde a um comunicado em que o governo que lidera se insurge contra as alterações previstas para o registo convencional de navios. A nova legislação, se for aprovada, é “uma afronta à Madeira” e ao registo internacional de navios, diz o texto do comunicado.

E tudo porque o governo da República se prepara para aprovar benefícios fiscais através do regime de “Tonnage Tax”, do qual terá excluído as empresas registadas na Madeira. Pior, diz o governo regional, exclui a Madeira mas permite que outras empresas registadas em praças estrangeiras, como Malta e Luxemburgo, possam beneficiar do dito novo regime.

