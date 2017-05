Lei do alojamento local abre guerra entre proprietários de imóveis

“Sou proprietária e moradora de um r/c em Lisboa com terraço. Este prédio com dez apartamentos tem a funcionar dois alojamentos locais, sendo um por cima de mim. São vários os problemas decorrentes destas atividades, designadamente com o lixo deixado no hall do prédio de forma indisciplinada, e no meu terraço em particular. Os hóspedes fazem do meu terraço o seu caixote do lixo e atiram-no pela janela. É frequente encontrar, além das tradicionais beatas, também latas de cerveja, pão (carcaças inteiras), lenços de papel sujos, pacotes de batata frita. Adicionalmente, o barulho a qualquer hora do dia ou da noite, malas pelas escadas (tive até que tirar a campainha pois o assédio era insuportável). Gostaria de saber como me posso defender nesta situação e se não existe nada na lei que defenda os condóminos que habitam no prédio, onde fazem a sua vida e o seu descanso, e que ficam sujeitos a um ataque diário de mau comportamento e falta de civismo, que naturalmente entra na sua vida privada.”

São queixas como esta, transcrita na íntegra pelo Expresso, que chegam diariamente à Associação Nacional de Proprietários.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)