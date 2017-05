Caso BPN. Oliveira Costa já cumpriu 2 dos 14 anos de prisão

Documentos forjados e registos de contabilidade que não correspondiam à verdade, venda e recompra de ações a preços que o grupo não podia pagar aos acionistas, alguns dos quais testa de ferro, e empresas participadas do grupo através de inúmeras offshores criadas para o efeito são as pedras basilares da acusação do Ministério Público que o Tribunal subscreveu na sua decisão final.

José Oliveira Costa, fundador e ex-presidente do BPN, foi condenado a 14 anos de prisão efetiva, depois de o tribunal o ter considerado o principal culpado de um esquema de delapidação de um grupo que colapsou em 2008, teve de ser nacionalizado e já custou aos portugueses mais de 6 mil milhões de euros. Para a pena de Oliveira Costa pesou, tal como os outros três condenados a prisão efetiva, o facto de “ter atuado sob a forma de impor os seus interesses pessoais, de conjugar esforços no sentido de ludibriar os acionistas e de deitar a mão a fundos que estavam em sociedades que geriam, apesar de saber que estes não lhe pertenciam”, afirmou o juiz Luís Ribeiro.

