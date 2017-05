27 de maio: o luto que ficou por fazer

d.r.

Mila Ferreira Coelho, (ex) mulher

“Tinha ele uns 15/16 anos quando se iniciou entre nós uma amizade profunda. Ambos preenchíamos as tardes de sábado a catalogar os livros que se destinavam a pôr de pé a biblioteca da J.E.C. (Juventude Escolar Católica). Foi assim, a falar sobre livros que nos conhecemos.

O Rui tinha um espírito desembaraçado, sorridente, olhar observador, inteligência q.b., naturalidade e muito humor. Vestia-se com simplicidade. No liceu foi sempre aluno brilhante. Fascinava-me a facilidade com que lidava com a Matemática e com o Inglês. Tinha uma cultura geral fora da média.

É a partir de 1969, já na Universidade, em Lisboa, que passámos a namorar. A par das aulas envolveu-se em atividades estudantis, de luta por uma sociedade e um ensino mais justos. Acreditou que podia mudar o mundo.

