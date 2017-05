Antigo quadro do Fisco criou três empresas no país com melhor regime fiscal da Europa

Um antigo quadro da Direção-Geral de Impostos (DGI), e ex-assessor do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo de António Guterres no final dos anos 90, é acionista e administrador de três sociedades em Malta, país que oferece os impostos mais baixos da União Europeia para cidadãos não residentes, com uma taxa efetiva que pode descer até aos 5%. Paulo Lourenço, que entretanto se tornou advogado e ocupa desde 2012 o cargo de secretário-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sublinha que detém apenas 5% em duas das empresas e 0,06% numa terceira sociedade e que a sua participação não foi mais do que um favor prestado a um amigo. “Em 2011, um amigo meu, por razões da sua vida pessoal que nada têm a ver com a tributação, pediu-me, dado que sou advogado, para lhe constituir uma empresa em Malta e, como ele não tinha dinheiro para me pagar imediatamente, sugeriu que eu ficasse com 5% do capital social, a título de garantia pelo pagamento dos meus serviços.”

O nome do ex-quadro do fisco foi encontrado nos Malta Files, uma base de dados com centenas de milhares de documentos obtidos pelo consórcio EIC (European Investigative Collaborations), uma rede europeia de jornalismo de investigação de que o Expresso faz parte, juntamente com a “Der Spiegel” na Alemanha e mais de uma dúzia de outros media em tantos outros países.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)