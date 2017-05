“Tenho o coração destroçado. Isto não devia ter acontecido”

Eu estava dentro do Manchester Arena quando o ataque aconteceu.

Vivo em Kent. Antes do concerto fui a Londres buscar o bilhete e depois conduzi com a minha amiga Laura até ao hotel onde ficámos em Manchester. Por isso, demorámos no total umas seis a sete horas.

O concerto foi brilhante, as pessoas estavam a viver um dos momentos das suas vidas ao ver a Ariana a atuar. Depois da última canção, “Dangerous Woman”, houve uma enorme explosão; toda a gente ouviu, e começou instantaneamente a correr. Percebemos que era uma coisa grave. Todos corremos para as saídas mais próximas do palco. Toda a gente estava a empurrar e a tentar esgueirar-se por entre as filas de cadeiras. Comecei a trepar e a puxar a Laura por cima das cadeiras, para tentarmos sair tão rápidamente quanto possível. Quando conseguimos sair, vimos pessoas a chorar, toda a gente a correr na direção das saídas, dos carros e hotéis mais próximos; pais a gritar, porque tinham perdido os filhos ou os amigos, foi horrível de se ver.

