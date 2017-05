Na morte de “O Santo”

Para toda uma geração, para a geração que passou da infância à idade adulta durante os anos 60, ele foi - e continuará sempre a ser - O Santo. De facto, entre 1962 e 1969, Roger Moore protagonizou para cima de de uma centena de episódios de uma das mais populares séries policiais da época. De produção britânica, centrava-se na personagem criada por Leslie Charteris ainda nos anos 20, personagem que o escritor manteria durante décadas em inúmeros livros de sucesso.

A série só muito livremente seguiria as aventuras de Simon Templar, dito O Santo, um ladrão de alta roda, sempre impecável em fatos Saville Road, no fundo um cínico que também perseguia outros vilões mas tinha algo a ganhar com isso. Sempre deixava uma peculiar assinatura dos seus atos - o desenho infantil de uma figura humana encimada pelo halo da santidade.

