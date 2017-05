Lesados do Banif ouvidos na Polícia Judiciária

A investigação à resolução do Banif começou esta terça-feira na Madeira com a audição de parte dos queixosos por uma equipa da Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Um por um, à hora marcada, 20 dos 100 ex-clientes do banco que apresentaram uma queixa contra desconhecidos compareceram nas instalações da Judiciária para contar como perderam o dinheiro que tinham investido.

Discretos, foram chegando com intervalos de meia hora, todos com os papéis do banco, números de contas e com a mesma paciência com que esperam há quase dois anos por uma resposta. José Prada, membro da associação dos lesados do Banif (ALBOA) e um dos queixosos, admitiu que esta é mais uma forma de luta sem garantias, até aos resultados que só saberão no fim do jogo.

