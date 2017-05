Contra a cobardia, o “espírito de Manchester”

Foram mais de 240 as chamadas de emergência que deram os primeiros sinais de alarme em Manchester, na noite desta segunda-feira. Eram 22h33, logo após o final do concerto da cantora pop norte-americana Ariana Grande, quando a polícia local ouviu os primeiros relatos sobre uma explosão ouvida numa das saídas do Manchester Arena, a sala de 21 mil lugares onde o concerto decorreu.

Logo de seguida chegaram ao local 60 ambulâncias e, progressivamente, os 400 polícias destacados, para tentar perceber o que acabara de acontecer por entre os gritos de pais e crianças que tentavam não se perder de vista no meio do caos. Afinal, boa parte dos fãs da cantora são crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e a segunda vítima mortal identificada – por entre um total de 22 mortos e 59 feridos, 12 destes crianças – foi uma menina de apenas 8 anos, chamada Saffie Rose Roussos.

