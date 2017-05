Os agentes secretos que decidem em menos de 10 segundos o que podemos ver no Facebook

São uma espécie de agentes secretos – ninguém os vê nem sabe da existência deles, mas discretamente, em localizações que o Facebook não especifica, recebem denúncias para todo o tipo de conteúdos potencialmente perturbadores: violência, abuso de crianças, abuso de animais ou automutilação são só algumas das imagens que lhes passam em frente dos olhos todos os dias. São os moderadores de conteúdos do Facebook, por vezes da equipa da própria empresa, outras vezes subcontratados, que têm a missão de distinguir o que é ou não publicável na rede social.

Embora até agora a função destes trabalhadores tenha sido pouco discutida, tudo passou a ser assunto de debate público neste domingo, quando o “The Guardian” publicou parte dos mais de 100 manuais de treino, tabelas e organogramas, desenvolvidos pelos executivos na sede do Facebook, a que os moderadores têm acesso – depois de duas semanas de formação – e que especificam as regras que devem seguir quanto a conteúdos que são denunciados, e se devem ignorar as denúncias ou, pelo contrário, apagar as publicações.

