“Há uma quantidade elevada de portugueses sequestrados na Venezuela”

Filha de setubalenses, Andrea Tavares tem sido uma das pessoas que mais tem denunciado as condições em que atualmente vive a população na Venezuela, inclusive os lusodescendentes. Antiga dirigente do partido de esquerda Pátria Para Todos – que apoiou a candidatura do falecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013), mas mais tarde se tornou crítico e dissidente –, a lusodescendente lidera agora o movimento político Alternativa 1 (que não é um partido, porque não recebeu autorização do Conselho Nacional Eleitoral) e dirige o Fórum Câmbio Democrático, onde se incluem várias formações da oposição.

Com um fuso horário de cinco horas e uma distância de quase seis mil e quinhentos quilómetros, falou com o Expresso sobre as condições em que vivem os portugueses e lusodescendentes na Venezuela e o apoio tímido do Governo português a estes. “Se o Governo português quer ajudar não devia oferecer apenas ajuda aos portugueses que vivem na Venezuela, mas ser mais proativo na declaração política que fez a comunidade internacional em relação ao Governo venezuelano.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)