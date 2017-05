De pé por Luísa e Salvador

Salvador Sobral chega à Assembleia sem o habitual rabo de cavalo, cabelo solto. Descontraído e informal, com uma camisa escura, ele a irmã, Luísa, entram numa sala onde Eduardo Ferro Rodrigues aguarda por ambos. Foi de iniciativa do presidente da Assembleia da República que surgiu este convite, para aprovar uma saudação pela vitória de Portugal no festival Eurovisão.

Sorridentes e com ar meio surpreso pelo aparato mediático à sua volta, Salvador e Luísa conversaram à porta fechada com Ferro Rodrigues durante cerca de 10 minutos. Em jeito de brincadeira, o jovem de 27 anos revelava ao alto representante da Nação: “Não sabia desse voto [de saudação dos partidos políticos pela sua vitória no Eurofestival]. Pensava que as votações tinham terminado na Eurovisão”.

