Alemães vão arrendar apartamentos de 30m2 até €600 a estudantes em Portugal

A MPC Capital, uma das maiores empresas alemãs a atuar no mercado das residências universitárias e nos apartamentos de pequena dimensão, vai investir entre €50 milhões a €100 milhões em Portugal, a sua primeira experiência de internacionalização. E o primeiro ativo já está comprado, no centro de Lisboa, ainda que a intenção seja abrir também residências no Porto nesta primeira fase e, numa segunda, em Coimbra.

“O primeiro projeto da Staytoo para Lisboa já está em desenvolvimento. É um edifício que vai ser construído de raiz, com 200 apartamentos, numa zona privilegiada de Lisboa e que deverá estar concluído em 2019”, confirmou ao Expresso o CEO da MPC Capital, Rainer Nonnengasser, na semana em que fechou o primeiro negócio em Portugal.

