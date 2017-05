Acusado de três crimes: se Temer tinha já caído em desgraça, afundou-se nela

Não há outra saída: os brasileiros devem se mobilizar, ir para as ruas e reivindicar com força: a renúncia imediata de Michel Temer”. Através do Twitter, o juiz Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal do Brasil, reage assim ao último escândalo que agita o Brasil - mais um envolvendo a suspeita de corrupção - e que atinge em cheio o seu Presidente. Se Temer tinha já caído em desgraça, afundou-se nela ao tornar-se oficialmente alvo de um inquérito do Supremo Tribunal - aberto esta sexta-feira e no qual é acusado de pelo menos três crimes : corrupção passiva, obstrução de Justiça e organização criminosa.

São “factos gravíssimos”, escreve o juiz, que ficou conhecido pelo caso “mensalão”, juntando a sua voz às muitas outras que consideram que Temer não tem condições para continuar no cargo, depois de ser conhecido o teor da gravação com a conversa que manteve com o empresário Joesley Batista, supostamente autorizando o pagamento de subornos a Eduardo Cunha – preso desde agosto no âmbito da Lava Jato e considerado um dos arquitetos da destituição de Dilma Rousseff.

