João Peixoto: “Seria um suicídio demográfico se Portugal fechasse fronteiras”

Traçados os cenários demográficos e económicos possíveis para Portugal em 2060, a conclusão é esta: o país precisa de travar as saídas permanentes e atrair imigrantes para assegurar a mesma população que tem hoje. Mas como? Apostar em políticas para manter o país atrativo para os imigrantes e para o regresso de portugueses é parte do caminho, explica o sociólogo João Peixoto, coordenador do estudo “Migrações de substituição e sustentabilidade demográfica: perspetivas de evolução da sociedade e economia portuguesas”, divulgado esta quinta-feira e que será debatido no dia 22 de maio no ISEG, em Lisboa.

Se o número de imigrantes a entrar não for suficiente e as políticas públicas ficarem aquém do esperado, resume o coordenador do estudo, poderá haver também uma “interiorização do litoral”, tornando Portugal um país “deprimido” demográfica e economicamente.

