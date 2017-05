A língua inglesa tem um ditado que diz “tem cuidado com o que desejas, pode realizar-se”. O primeiro-ministro não fez caso do alerta e tem visto concretizados todos os seus desejos (mais houvera?). E no resto do país político, o que seria ver os sonhos tornados realidade? Fizemos o exercício. Qualquer semelhança com a realidade é pura especulação.

MARCELO REBELO DE SOUSA

REELEIÇÃO COM APOIO DO PS

foto de Clara Azevedo

Seria o país todo aos seus pés. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com o apoio dos partidos de direita, tem exercido a sua magistratura de influência em sintonia com um primeiro-ministro de esquerda. O corolário seria a reeleição com o apoio do PS, o que até seria possível a avaliar pelo que alguns dirigentes do PS já vão admitindo. Marcelo seria assim o Soares II, repetindo o feito que só o fundador do PS conseguiu: uma recandidatura com o apoio do Bloco Central depois de conseguir ‘dobrar’ durante o primeiro mandato o principal partido rival da sua base de apoio.

