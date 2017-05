Aura Miguel: “O Papa Francisco prefere ver a Igreja em convulsão do que a cheirar a mofo”

Começou a acompanhar a atividade do Papa e da Santa Sé em 1986, com João Paulo II, que considera um Papa “muito rigoroso e de grande coragem”. Nunca mais parou: hoje, depois de ter acompanhado o pontificado de Bento XVI, o Papa que queria “aprofundar a inteligência da fé”, e de ter conseguido entrevistar o Papa Francisco, o Sumo Pontífice “do abraço e do beijo”, Aura Miguel é a única vaticanista portuguesa que integra habitualmente a comitiva de jornalistas que viajam no avião papal.

Só falhou duas viagens desde que Francisco foi eleito, e sobre essas experiências escreveu “Conversas em Altos Voos - Encontros e Entrevista com o Papa Francisco”, com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre a obra, que relança esta quarta-feira em versão braille e áudio, foi o próprio Bergoglio que gracejou no avião a caminho de Fátima, na semana passada: “Antes de eu vir a Fátima ela escreveu um livro. Agora vai escrever dez!.”

