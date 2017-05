O pecado capital dos Programas de Estabilidade

O ritual repete-se em todas as primaveras: o Ministério das Finanças publica um novo Programa de Estabilidade – durante os anos do resgate a Portugal foi substituído pelo Documento de Estratégia Orçamental – no qual apresenta a estratégia orçamental plurianual do governo e o respetivo enquadramento. E, dessa forma, dá aos agentes económicos a orientação necessária para conciliarem o seu comportamento e decisões com a estratégia proposta pelo governo.

Mas esse papel não está a ser cumprido, alerta o Conselho das Finanças Públicas (CFP). Tudo porque os documentos que saem do Ministério das Finanças padecem de um pecado capital: muitas vezes, as medidas para atingir os objetivos propostos para a consolidação orçamental não são explicitadas, além de, com frequência, as próprias medidas mudarem todos os anos.

