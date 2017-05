Número de portugueses em risco de pobreza é o mais baixo desde 2011

Um dia depois de revelar o melhor crescimento económico do PIB dos últimos anos, o boletim do INE continua a dar boas notícias aos portugueses. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira, o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social é o mais baixo desde 2011.

Segundo os cálculos do Instituto Nacional de Estatística, 2,6 milhões de portugueses estão em risco de pobreza ou exclusão social. Contas feitas, é basicamente um quarto da população (25,1%). O número é assustador, mas já foi ainda mais negro. De 2015 para 2016, registou-se uma diminuição de 1,5 pontos percentuais. Parece insignificante, mas diz respeito a muitos milhares de pessoas, explica Renato Carmo (ver entrevista no fim deste artigo), diretor do Observatório das Desigualdades.

