WannaCry: 12 mil computadores infetados em Portugal

Sexta-feira, 12 de maio, de manhã. Francisco, Papa de Roma e líder católico, tem chegada agendada para esse dia na Base Aérea de Monte Real. Todo o país está de prevenção. Multiplicam-se as fiscalizações nas fronteiras e a GNR faz vistorias aleatórias entre quem espera pelas primeiras palavras do Papa no santuário de Fátima.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) também destacou mais operacionais, para fazer frente a alguma eventualidade. “É uma coisa normal em determinados eventos e datas, como eleições”, explica Pedro Veiga, coordenador do CNCS. Ainda antes de Francisco aterrar em Portugal, surgem os primeiros avisos do estrangeiro sobre uma campanha de ransomware de grandes proporções. Além do estado de alerta do CNCS, há outro fator capaz de mitigar os efeitos do WannaCry em Portugal: o Governo deu tolerância de ponto à Administração Pública e muitos dos computadores estatais não chegaram a ser ligados nesse dia. O que não livrou todas as máquinas de um mal pior: mais 12 mil máquinas terão sido sequestradas pelo ransomware WannaCry em Portugal, informa a Anubisnetworks, com base na informação fornecida pelo coletivo de peritos que travou a disseminação do WannaCry.

