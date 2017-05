É preciso recuar 17 anos para encontrar um crescimento do PIB mais alto

É o número do dia: 2,8%. Foi esse o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre do ano, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Um ritmo de crescimento que traduz uma aceleração face aos 2% registados nos últimos três meses do ano passado e que não era visto na economia portuguesa desde o quarto trimestre de 2007.

Nessa altura, o aumento do PIB em termos homólogos atingiu os mesmos 2,8%. Aliás, para encontrar um valor mais alto é preciso recuar até ao quarto trimestre de 2000 – quase 17 anos –, quando a economia cresceu 3,8%.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)