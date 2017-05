Destituição: o termo que regressou ao léxico americano

Robert Reich não tem dúvidas: “A lei é clara”, referia há alguns dias o professor de História que integrou as administrações de Gerald Ford, Jimmy Carter e Bill Clinton. “Se Trump removeu James Comey [do FBI] para evitar ser investigado, isso é uma ofensa que justifica a sua destituição. A questão já não é se existem motivos para destituir Donald Trump, mas sim se existem republicanos suficientes que ponham a sua lealdade à América à frente da sua lealdade ao partido.”

Allan Lichtman, o especialista que previu corretamente o desfecho de todas as presidenciais americanas desde os anos 1980, defende o mesmo: “Agora ele pode indiscutivelmente ser destituído”, argumentava à “Newsweek” no final da semana passada. “É indiscutível que ele já obstruiu a Justiça e que já violou a cláusula de emolumentos [por continuar a receber prendas de governos estrangeiros]. Não estou a dizer que ele deve ser destituído agora, estou a pedir que seja aberta uma investigação com o potencial de levar à sua destituição.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)