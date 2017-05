“Já devia estar a ser cobrada taxa turística no Porto”

Manuel Pizarro afirma não ter qualquer constrangimento em avançar para a presidência da Câmara do Porto, apesar de ter sido o rosto socialista da coligação pós-eleitoral que governou a cidade durante quase quatro anos.

Apesar do abalo político que deitou por terra o acordo rosa com o movimento “Porto, O Nosso Partido”, o líder da maior Federação Distrital do PS do país garantiu em entrevista não temer ir a votos, nem fazer campanha contra o até agora aliado Rui Moreira. Em 2013 ficou em segundo lugar nas urnas com 22,68% dos votos, mas agora que deixou de ser “um quase desconhecido e com a experiência autárquica adquirida”, acredita numa candidatura ganhadora. Questionado sobre qual será um bom resultado, responde sem hesitar: “Vencer”.

