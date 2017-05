Horae Canonicae. Por Clara Ferreira Alves

O rapaz mediu a distância com o pincel, calculou a proporção, e continuou a pintar. Um cardeal de sépia na tela do cavalete. Não sei se por escolha do artista se por se encontrar num estado menos avançado da execução. Na parede, o sério cardeal fitava-nos da eternidade. Um esboço de sorriso poderia ser visto por aqueles com tendência para tais fantasias. Eu vejo-o sério e não o acho assim tão parente chegado da Mona Lisa, apesar da reputação. Um enigma, o cardeal de Rafael. Nem se sabe ao certo o nome dele. Alidosi, Bibbiena, Cybo ou Trivulzio. Da corte do Papa Júlio II, em todo o caso, o Papa mecenas que encomendou a Capela Sistina a Michelangelo.

Rafael pintou este Papa sentado no trono, com o ar vago e cansado de quem carrega o peso do mundo, um Papa envelhecido. E pintou o que hoje chamamos, encomenda de Júlio II, as Salas Rafael do Vaticano. O Papa não chegou a ver a encomenda, mas pôde ver o teto perfeito da Capela Sistina. Deus ter-lhe-á concedido essa graça. Este cardeal, chamemos-lhe Alidosi, era da corte papal num tempo em que Michelangelo, Bramante e Rafael estavam vivos. Imaginem o privilégio da Igreja. Concluam que sem essa Igreja, e o Vaticano, o património da humanidade seria infinitamente mais pobre.

