“Coquette” e “coquine”: eis Brigitte Macron

É verdade que pouca gente fala, em França, nos mesmos termos, do Presidente norte-americano, Donald Trump, e da sua mulher, Melania, que têm sensivelmente a mesma diferença de idades que Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte, mas em sentido inverso.

Tanto um casal como outro colocaram a sua vida em comum na praça pública, com objetivos políticos e, no caso francês, foram os próprios serviços do novo chefe de Estado que forneceram às televisões e à imprensa cor de rosa vídeos e fotos do seu casamento, em 2007, da vida em família e dos três filhos e seis netos de Brigitte, todos adotados como seus por Emmanuel. Nesse aspeto, não podem queixar-se de devassa da vida privada.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)