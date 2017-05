Todos os dias há 28 brasileiros de São Paulo que obtêm nacionalidade portuguesa

A insegurança gerada pela criminalidade e a instabilidade política estão a levar milhares de brasileiros a deixarem o seu país e a procurarem Portugal. A promoção ativa, nos últimos anos, do nosso país como um destino ideal para investimentos imobiliários, aliada a um pacote interessante de benefícios fiscais como os vistos gold e o regime do Residente Não Habitual (RNH), atrai diariamente cidadãos brasileiros aos consulados portugueses que funcionam no país irmão.

Só no consulado português em São Paulo, “nos últimos cinco anos cerca de 40 mil brasileiros paulistas obtiveram a nacionalidade portuguesa, sendo que a média atual de pedidos concedidos anualmente ronda os 10 mil, ou seja, cerca de 28 por dia”.

