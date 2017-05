O mundo sabe finalmente que já não é preciso “mergulhar numa banheira cheia de papas”

Apareceram em 1989 na peugada de uns My Bloody Valentine que idolatravam sem segredos e que começaram por querer copiar, mas dos quais se foram gradualmente afastando, convencidos, e bem, de que não adiantaria tentar chegar aos calcanhares da banda irlandesa, quanto mais igualar ou superar. Seria um desperdício de tempo. Lado a lado com bandas como Ride, Chapterhouse, Swervedriver, Lush, Moose e Curve, formaram aquela que especialistas e críticos de música designam como “a segunda vaga do shoegaze”. O termo - shoegaze - foi pela primeira vez usado por um jornalista numa crítica a um concerto de uma destas bandas em Londres, para se referir a um género musical cujos precursores e seguidores tinham o hábito, que haveria de ser muitas vezes questionado, de passar os concertos com a cabeça e as costas curvadas e os olhos pregados no chão, atentos aos vários pedais de efeitos que tinham à sua frente e dos quais se iam munindo, formando uma corcunda que tanto tinha de curioso como de condenável - porque não haveriam eles de interagir mais com o público?

Figurativamente, e atendendo à sonoridade e letras das músicas, havia quem dissesse que esta atitude - e postura - resultava da sua incapacidade de suportar o peso do mundo. Por isso se vergavam. Tudo era demasiado.

