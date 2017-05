Caos no aeroporto: ANAC abre inquérito, ANA culpa Grupo Operacional de Combustível

Uma falha na distribuição interna de combustível, esta quarta-feira, provocou o caos. No total, 64 voos foram cancelados, 322 foram de alguma forma afetados e 11 tiveram de ser redirecionados para outros locais. O Grupo Operacional de Combustível (GOC), um consórcio liderado pela Petrogal (empresa subsidiária do grupo Galp), é responsável “pelo abastecimento e manutenção do sistema”. “Falha do abastecimento é da responsabilidade Grupo Operacional de Combustíveis, uma vez que são os responsáveis pelo processo de abastecimento e manutenção”, diz ao Expresso fonte da ANA Aeroportos.

Contacto pelo Expresso, o GOC, que reúne as principais petrolíferas, assegura que foi “aberto um processo para apurar as origens do incidente”. Fonte do consórcio sublinha que só depois do processo concluído é possível perceber ao certo o que aconteceu. “É algo inédito, nunca houve problemas deste género”, reforça. Os funcionários que fazem parte do processo de abastecimento dos aviões não pertencem ao aeroporto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)